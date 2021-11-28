وتضبط "هيروين وحشيش" .. الداخلية تداهم سوق الكيف في المحافظات

كتب محمود عبد الراضي - سليم على

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الأمن المركزى ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت مديرية أمن قنا من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية)، لمحاولتهم تصنيع مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم مُتخذين من إحدى القرى التابعة لمركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو- عينة مصنعة"- كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية- أدوات ومعدات التصنيع- سيارة- مبلغ مالى–7 هواتف محمول).

ونجحت مديرية أمن الدقهلية فى ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو - سلاح أبيض- مبلغ مالى–هاتف محمول).

وأسفرت جهود مديرية أمن الشرقية عن ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول).

وتمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (إحدى السيدات- لها معلومات جنائية).. وبحوزتها (كمية من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى–هاتف محمول).

وأثمرت جهود مديرية أمن الإسكندرية عن ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى–هاتفى محمول)، وضبط (شخصين).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتفى محمول). وتمكنت مديرية أمن السويس منضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتفى محمول).

وأسفرت جهود مديرية أمن البحيرة عن ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين–مبلغ مالى– هاتف محمول). ونجحت مديرية أمن الغربية فى ضبط (3 أشخاص).. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى–4 هواتف محمول).

وتمكنت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال من ضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (كميةمن مخدر الهيروين– مبلغ مالى– هاتف محمول).

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.