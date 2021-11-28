اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:54 م
أكرم القصاص
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هولندا ترصد 13 إصابة بمتحور "أوميكرون" بين وافدين من جنوب أفريقيا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:52 م
هولندا ترصد 13 إصابة بمتحور "أوميكرون" بين وافدين من جنوب أفريقيا هولندا - أرشيفية
أ ش أ

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رصدت السلطات الهولندية 13 حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا بين مسافرين وافدين أول أمس /الجمعة/ على متن طائرتين من دول في جنوب أفريقيا.


وأوضح مسئولون بالصحة حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أن هناك 61 شخصًا على متن الطائرتين أثبتت اختباراتهم الصحية إيجابية اصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم نسبة 21 % اصابة بمتحور "أوميكرون".


وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من حالات الإصابة بالمتحور الجديد في البلاد، وتحاول السلطات في هولندا التواصل مع 5 آلاف مسافر آخر وصولوا من جنوب أفريقيا أو بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو موزمبيق أو ناميبيا أو زيمبابوي منذ يوم الاثنين الماضي.


يشار إلي أنه تم رصد متحور "أوميكرون" بالمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا وبوتسوانا وهونج كونج والدنمارك وأستراليا.


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