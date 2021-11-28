هدية كاسترو لمارادونا "كنز ممنوع" لا يمكن لإبنائه اكتسابه.. تعرف عليها

فاطمة شوقى

مر عام على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا ، وكانت منذ وفاته فى 25 نوفمبر 2020 قضية الميراث موضع تساؤل كبير طوال هذا الوقت ، ولكن الآن سيكون هناك "كنز ممنوع" لا يمكن حتى لأطفاله اكتسابه ووراثته.



منزل مارادونا فى كوبا





ويعتبر هذا الكنز هو جزء من أغلى ممتلكات مارادونا ، لأن الزعيم الكوبى الراحل فيدل كاسترو أعطاها له ولن يتمكن أبناؤه من حيازته، ليس بناء على طلب مارادونا ، ولكن لم يتم أخذها فى الاعتبار من البداية ، وفقا لصحيفة "الناثيونال" الأرجنتينية.

وأعطى كاسترو لمارادونا ، فى كوبا ، عام 2005 منزلا ، ولكن مارادونا لم يكن يعيش فيه تقريبا ، لأنه لم يشعر بالراحة فى قبول الهدية، وفى عام 2005 قضى مارادونا ، وقتا ممتعا فى كوبا لكنه غادرها بعد ذلك ، كان المنزل مهجورا ولن يعود دييجو إليه حتى عام 2016 ، عندما توفى فيدل كاسترو وتذكر تلك الهدية ، فالمنزل على الرغم من أنه باسمه إلا أنه لم يقبله.



مارادونا وفيدل





وأشارت الصحيفة إلى أن ثروة مارادونا مقسمة بين حسابات مصرفية ، وعقود ، وممتلكات ومجوهرات وسيارات وغيرها ، وهى أشياء يقاتل أبناء دييجو ، مارادونا جونيور ، ودلما ، وجيانا ، وجانا ، ودييجو فيرناندو، لكن المنزل الذى أهداه فيدل كاسترو له ، لا يمكن أن يتوارثها ابناءه نظرًا لأن مارادونا لم يكن في كوبا أبدًا تقريبًا ونسي وجود هذه الممتلكات ، ويقال إنه لم يتم تضمينها في وصيته ، لذلك لا يمكن لأبناءه استخدامها بشكل مباشر ، ولكن يبدو أنه من خلال عملية قانونية كل شيء ممكن



كاسترو ومارادونا





قال ماوريسيو دي أليساندرو ، محامي ماتياس مورلا ، ثم ممثل مارادونا ، "لم تكن هناك نية من جانب دييجو لكسب المال من المنزل".