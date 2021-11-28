اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:46 م
أكرم القصاص
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موقع "ذا فيرج" التقنى: الهند تطالب شعبها بعدم طلب خدمات "ستارلينك"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:25 م
موقع "ذا فيرج" التقنى: الهند تطالب شعبها بعدم طلب خدمات "ستارلينك" قمر صناعى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكر موقع "ذا فيرج" التقني، أن السلطات الهندية طلبت من شعبها عدم الطلب المسبق لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأوضح الموقع أن الهند أصدرت تعليمات للجمهور بعدم الطلب المسبق لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك من شركة سبيس إكس.

وقالت الحكومة الهندية إن الشركة بحاجة إلى الحصول على ترخيص للعمل في البلاد قبل أن تبدأ بنشر خدماتها.

ونشرت وزارة الاتصالات الهندية تغريدة عبر تويتر قالت فيها: ينصح الجمهور بعدم الاشتراك في خدمات ستارلينك التي يتم الإعلان عنها


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