مستشفيات الشرطة تعالج الأطفال بالمجان لمدة 3 أيام

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

فتح قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال وصرف العقاقير الطبية مجاناً لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 الجارى وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 5 إلى 8 مساءاً، حيث أسفرت الجهود عن توقيع الكشف الطبى على عدد (1175 طفل) .

كما قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بإيفاد قافلة طبية إلى دور الأيتام والمعاقين خلال يوم 21 الجارى وتم الكشف الطبى على عدد (32 طفل)، ولاقى ذلك استحساناً من الأطفال وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الاحتفال بتلك المناسبة.

وتولى وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.