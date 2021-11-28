اليوم السابع
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مدير عام المحميات المركزية: لدينا محميات طبيعية في مصر مُصنفة الأفضل عالميًا

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:05 م
مدير عام المحميات المركزية: لدينا محميات طبيعية في مصر مُصنفة الأفضل عالميًا محميات طبيعية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور محمد سامح، مدير عام المحميات المركزية، إن هناك 30 محمية في مصر تمثل 14 % من مساحة مصر، مشيرًا إلى أن المحميات الطبيعية الموجودة في مصر لا تكمن أهميتها على مستوى الدولة فقط ولا المستوى الإقليمي ولكن على مستوى العالم، حيث أن هناك محميات مصنفة عالمية بأنها من الأفضل على مستوى العالم.
وأضاف "سامح" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أن محمية رأس محمد تعتبر حديقة عالمية، ووادي الحيتان يعتبر تراث طبيعي عالمي، بشهادة أهل اليونسكو، قائلًا: "بيقولوا عليه موقع حي، فهو مكان عمره 40 مليون عامًا متغير بالإدارة ونقدم فيه كل يوم أمور جديدة للعالم كله وبنقدم نوع جديد لأول مرة يتم اكتشافه، بإسهامات غير واردة في أي مكان في العالم".
وتابع، أن موضوع تغير المناخ اهتمت به وزارة البيئة قبل كل هذا الزخم من خلال موقع وادي الحيتان تحديدًا، فالتغيرات المناخية قديمة وموجودة منذ ملايين السنين وموجودة منذ العصور الجيولوجية السحيقة، مؤكدًا أن المحمية تعتبر جزء من الأرض اليابسة او البحر لها أهمية خاصة غير متكررة، ونقوم بعمله محمية للحفاظ عليه، قائلًا: "بنحاول نسيب حاجة للأجيال اللي جاية زي ربنا ما خلقها كمورد طبيعي بحالته الأولى دون تدخل العنصر البشري".
 

محميات طبيعيه

وادى الحيتان

اليونسكو

المحميات المركزية

المحميات الطبيعية في مصر

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