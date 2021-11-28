محافظ قنا وطلاب من خدمة إجتماعية وتلاميذ يشاهدون مشروعات حياة كريمة .. صور

قنا صابر سعيد

إصطحب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عدد من طلاب المعهد العالى للخدمة الاجتماعية وتلاميذ المدارس فى جولة تفقديه للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت شعار "أعرف مشروعات بلدك"ز

وذلك لتعريف الطلاب بأهمية تلك المشروعات على أرض الواقع وتوضيح الاستراتيجية التى تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة قنا، بهدف غرس قيمة الانتماء والولاء لدى الشباب والنشئ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح تركى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا للطلاب والتلاميذ، أن الهدف من الزيارة هو مشاركتهم بالوعى فى حركة تغيير واقع الريف المصري، وإعادة رسم خريطة مصر، التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتصبح أيقونة البداية للجمهورية الجديدة، وتعريف الشباب بما يستهدفه البرنامج القومى العملاق "حياة كريمة" فى تنمية الريف المصرى وتطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات التى تلبى احتياجات المواطن المصري، مطالبهم بضرورة أن يصبحوا سفراء وممثلين لزملائهم الطلاب ليكونوا شهداء على التغيير ومسئولين على نقل رؤية وتجربة التغيير التى تحدث على أرض الواقع بقرى محافظة قنا إلى زملائهم ومختلف طوائف المجتمع.

كما استمع الطلاب لشرح تفصيلى من محافظ قنا حول أهمية هذه المشروعات ودورها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى، مؤكدا أن مبادرة "حياة كريمة "، بمثابة أضخم مبادرة إنسانية فى تاريخ الدولة المصرية.

وأضاف الداوادى بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت تنفيذ 724 مشروعا بـ87 قرية و722 تابعا، بمحافظة قنا يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن، أى ما يعادل 43% من تعداد سكان المحافظة، مؤكدا أن هذه المشروعات بعد اكتمالها سوف تساهم فى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة فى حياة المواطنين بما يضاهى مستوى الحياة فى المدن، وهو ما سوف يعطى مردود إيجابى لدى المواطنين تقديرا لجهود الحكومة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين فى قرى الريف المصري.

كما تفقد محافظ قنا والطلاب التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة والطفل ووحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى " ومبنى نقطة إسعاف والمركز الطبى بقرية المراشدة ومدرسة القلمينا للتعليم الأساسى ومركز الطفولة والأمومة بقرية القلمينا بمركز الوقف ضمن المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها بمركز الوقف.



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