محافظ المنوفية يُدشن المرحلة الثانية لتطوير المناطق الغير مخططة بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

دشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المرحلة الثانية لخطة تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم بنطاق حى شرق، بإجمالى تمويل 130 مليون جنيه، وتشمل المرحلة أعمال تطوير المناطق الغير مخططة بمنطقة كفر المصيلحة والشوارع الرئيسية بحى شرق، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، المستشار الهندسى للمحافظة .

وأشار محافظ المنوفية، فى بيان له،إلى أنه تم إعداد خطة طموحة لتطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم بدأت بالمرحلة الأولى بنطاق حى غرب بتكلفة إجمالية بلغت ( 310 ) مليون جنيه، حيث تم الإنتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى وكذا أعمال الإنارة وبلاط الانترلوك لـ 176 شارع رئيسى و متفرع بنطاق الحى والعزبة الغربية .

وتابع محافظ المنوفية بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسى بقرية ميت خاقان، حيث من المقرر تطوير الطريق بالكامل من إزالة البلدورات القديمة والمتهالكة وإنشاء بلدورات جديدة و سيتم رصفها ببلاط الإنترلوك مع إزالة الطبقات الأسفلتية المتهالكة وإعادة رصفها من جديد، وجارى حالياً إزالة البلاطات الخرسانية القديمة بالجزيرة الوسطى بالشارع وسيتم إنشاء جزيرة وسطى جديدة وزرع أعمدة إنارة ديكورية حديثة لإضفاء مظهر جمالى بالطريق، ووجه المحافظ الشركة المنفذة بضرورة الإنتهاء من أعمال التطوير فى أقل من شهر مع مراعاة المواصفات والإشترطات الفنية المقررة.

وأوضح محافظ المنوفية أن خطة التطوير بحى شرق ستشمل أعمال رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى وكذا أعمال الإنارة لـ 80 شارع ومتفرعاتهم بنطاق الحى وهم شارع عبد العزيز باشا فهمى ومتفرعاته ، متفرعات عاصم حما حتى عبد العزيز فهمى ، شارع أحمد حشمت ومتفرعاته من الجهة البحرية ، شارع الكهرباء ، مسجد بلال ، حسين مكاوى ، مسجد قاصد كريم ، رشدى الكبش ، بزار الاسكندرى ، شارع النصر ، الزهور ، بكرى ،ناجى أنور ، شارع خلف المول ، شارع آمنة ،شارع بجوار المدرسة التجريبية ومتفرعات المساكن ، مصنع الحلاوة ، شارع موزاى لشارع جراج الأوتوبيس ، ش شرق مستشفى الحميات ، ش غرب مستشفى الحميات ، طريق ميت خاقان ، عاصم حما ، متفرعات عاصم حما ، زكى شبانة ، شارع خلف السجن.

شارع مصطفى كامل البحرى والقبلى ، طلعت حرب ، سعد زغلول ، متفرعات سعد زغلول ، شارع أولاد موسى ومتفرعاته ، حارة الشناوى ، شارع سعيد ابو ذكرى ، ش عبد المنعم رياض ومتفرعاته ، شارع المصرى وشارع متفرع منه ، شارع محمود شاهين ومتفرعاتة ، ش على رزق ، ش إيهاب رزق ، عبد المجيد عمر ، ربيع مبارك ، طارق بن زياد ، ش المقابر ، ش اولاد موسى متفرع من ش احمد حشمت ، ش حسنى مبارك - شارع الليبودى ، ش حافظ حما من عاصم حما حتى كلية التربية ، ش محطة الكهرباء من عاصم حما حتى كلية التربية ، ش عبد الله بن مسعود ، ش السادات من عاصم حما ، ش غرب الصحة (الحميات القديمة ، ش بلال بن رباح ، ش المهندسين ، ش احمد سلطان ، خلف جراج الاتوبيس (بمتفرعاتها) ش ابو امنة ، ش شعلان من المسرب ، ش خلف فيلا الباشا (علاء عبد الفتاح حسن شاهين) -شريف وهبة ، ش على شلبى طريق الراهب ، شارع متفرع من عاصم حما واحمد حشمت بجوار برج تبارك من امام المعدية القديمة ، شارع محمد فهمى ابو العنين المتفرع من شارع احمد حشمت ، ش محمد سيف عمر المتفرع من شارع المسرب ، ش متفرع من طريق الراهب قبل مخزن الانابيب ، ش متفرع من احمد حشمت بجوار فارما سينا.

ش أحمد حشمت بجوار مستودع الانابيب ومحجر النويشى ، ش ترعة المنحر امام مدرسة عبد العزيز باشا فهمى ، ش حجازى نهاية ش عاصم حما، ش متفرع من طريق المقابر ، ش من طريق المسرب امتداد شارع وهبة عثمان ، ش متفرع من ش المسرب من ش أحمد حشمت ، ش متفرع من ش احمد حشمت بالقرب من مخزن الانابيب ،ش أحمد عيسى متفرع من ش المسرب ، ش متفرع من طريق الراهب عند المحجر ،مناطق مستجده بحى كفر المصيلحة ، ش جعفر بن ابى طالب المتفرع من شارع احمد حشمت ، ش متفرع من شارع عبد العزيز باشا فهمى طريق المقابر ، ش متفرع من شارع ترعة المنحر ، ش قاسم الشرقاوى متفرع من شارع كلية البنات ، ش محمود بكير متفرع من شارع المقابر ، شارع متفرع من احمد حشمت امام المدرسة الصينية ، شارع متفرع من السكة التحتنية بجوار السيد السمكرى .

وفى ذات السياق تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير شارع عاطف السادات بحى غرب شبين الكوم ، ووجه المحافظ بإنشاء أرصفة جانبية بفواصل مضيئة ورصفها ببلاط الإنترلوك وتطوير الجزيرة الوسطي، كما شدد بتزويد كشافات الإنارة بالأعمدة على جانبى الشارع ، موجهاً رئيس حى غرب بزيادة صناديق القمامة لإستيعاب تجمعات القمامة بالشارع ، ومشدداً على الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال .

وخلال جولته تابع المحافظ اللمسات النهائية لأعمال التطوير بشارع الغزل بشبين الكوم ، حيث تفقد المحافظ إنشاء المطبات الصناعية الحديثة المزودة بالفواصل المضيئة وذلك لتهدئة سرعة السيارات بالشارع وحفاظاً على ارواح وسلامة المواطنين، حيث تم الإنتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبى الشارع وصب القواعد الخرسانية وتركيب البازلت بين الفواصل المضيئة ، ووجه المحافظ رئيس حى غرب برفع كافة تراكمات الأتربة بالشارع من خلال السيارة المكنسية وذلك حفاظاً على المظهر الجمالى بالشارع .