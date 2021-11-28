اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه لسرعة إستكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة من السيول

الأحد، 28 نوفمبر 2021 05:22 م
محافظ أسوان يوجه لسرعة إستكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة من السيول وحدات حى السلام لاحتواء الأسر المتضررة من السيول
أسوان – عبد الله صلاح

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأحد، الأعمال الجارية من رصف ولاندسكيب ، مع دعم المرافق العامة وضخ الخدمات الجماهيرية بالمساكن البديلة بعمارات حى السلام بطريق العلاقى بإجمالى 504 وحدة سكنية والتى تم تجهيزها على غرار حى الأسمرات بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لإستقبال الأسر المتضررة من السيول مجانا لتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وأثناء جولته داخل حى السلام أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسابق الزمن من أجل إستكمال إجراءات تسكين الأسر المتضررة بعد حصرها وتنفيذ أعمال المعاينة على الطبيعة للتأكد من إستحقاقها للتسكين في هذه الوحدات السكنية الجاهزة.

ووجه المحافظ، إلى الإسراع في إنهاء أعمال الرصف في الشوارع الخارجية والداخلية ، بجانب الأرصفة والبلدورات ، مع تكثيف المسطحات الخضراء والتشجير ، وهو الذى يتوازى مع دعم خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء لتوفير إحتياجات الأسر منها وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار ، والتابع لوزارة الإسكان.

وكشف محافظ أسوان بأنه تم التنسيق مع وزارة الثقافة لدعم حى السلام بالقوافل الثقافية ، مع إنشاء مكتبة ، وهو الذى تزامن مع قيام وزارة التموين بفتح منافذ للشركة المصرية من أجل طرح السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة تصل لنسبة 50 %.

وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع صرف المقررات وفروق النقاط لأصحاب البطاقات التموينية للتيسير على المواطنين من أعباء الإنتقال إلى ومن الحى لمدينة أسوان.


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