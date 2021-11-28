متى يتم تفعيل بورصة الدواجن فى مصر لضبط حركة الأسعار؟

كتب – إسلام سعيد

لشهور طويلة يجرى الحديث عن تفعيل أو تدشين بورصة لتداول الدواجن في مصر، من أجل علاج أي خلل في عمليات التسعير، ولضبط حركة البيع وتداول الدواحن، وحتى هذه اللحظة لم يتم التوافق على تحديد موعد انطلاق البورصة، سواء بإعادة احياء بورصة قليوب أو تدشين بورصة جديدة.

معلومات أولية حصل عليها اليوم السابع، تكشف أن وزارة الزراعة ستقوم بتدشين بورصة جديدة لتداول الدواجن في مصر، وعدم الاعتماد على بورصة قليوب لوجود بعض العوائق والمشكلات هناك، الأمر الذي جعل وزارة تتجه إلي السعي في اتخاذ خطوات حاسمة لتدشين بورصة جديدة.

وصرح بذلك سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الحيزة، والذي يقول" لا تزال حلقات التداول على الدواجن تسبب خلل في عملية التسعير، فكيلو الفراخ البيضاء يخرج من المزرعة بسعر 21 جنيها، فكيف يصل للمستهلكين في بعض المناطق بسعر 35 جنيها للكيلو، الأمر هنا مرتبط بالتجار وحلقات التداول وهو ما ستضبطه البورصة السلعية".

وأضاف رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تدشين بورصة سلعية للدواجن سيكون مدرج فيها 3 قطاعات رئيسية الأولي المزارع والثانية شركات الأدوية والثالثة الأعلاف، وهنا من خلال هذه المدخلات ستنجح البورصة السلعية في تحديد سعر مناسب لتداول الدواحن، ومن ثم علاج أي خلل في عملية التسعير".

وأشار إلي اجتماع مرتقب للجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن الشهر المقبل سيجري مناقشة تفعيل البورصة السلعية وإيجاد وسائل واضحة لتحديد هوامش ربح تكون مناسبة وتساهم في الحد من أي زيادة في الأسعار.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن، عدم حدوث ارتفاع في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة في ظل معروض كبير وانضباط في عملية الطلب بالسوق حالياً، موضحاً الأسعار في المزرعة الآن للدواجن البيضاء تكون 21 جنيها للكيلو وقد يصل السعر للمستهلك بحد أقصي 35 جنيها.