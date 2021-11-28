فعالية مصرية روسية بمكتبة مصر العامة بدمنهور.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بدمنهور فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وإحداث مزيد من التواصل بين رموز الأدب والفكر والثقافة.

وأشار إلى عمق العلاقات التى تربط بين شعبى دولتى مصر وروسيا والتى تضرب بجذورها فى التاريخ وخاصة بعد إعلان عام 2021 عاما للتبادل الإنسانى المصرى الروسى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ونظيره الروسى فلاديمير بوتين أثناء القمة الروسية بمدينة سوتشى الروسية فى أكتوبر 2018 .

وتفعيلا لهذا الإعلان وتحت رعاية اللواء المحافظ تُقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور فعالية مصرية روسية بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالإسكندرية بمناسبة مرور 200 عام على ميلاد الأديب الروسى دوستويفسكي، وذلك يوم الثلاثاء 30 نوفمبر فى تمام الساعة 12 ظهرا بمبنى المؤتمرات بحضور القنصل بافيل كيديسوك - مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية.

وتتضمن الفعالية ندوة عن الأديب الروسى بعنوان "الأدب الروسى وتجلياته بين الأدبَى العربى والانجليزي"، يحاضر فيها الدكتور محمد عبد الحميد خليفة - استاذ ورئيس قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة دمنهور ، والدكتورة ابتسام محمد الشقرفى - أستاذ مساعد ورئيس قسم لغة إنجليزية كلية التربية جامعة دمنهور.

وأشار أحمد الهواش مدير المكتبة إلى أنه سيقام على هامش الفعالية معرض لوحات عن الأديب الروسى وعرض فيلم قصير عنه مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة.