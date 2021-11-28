طلاب "تعليم القاهرة" يحتفلون باليوم العالمي للطفل بخيالة الشرطة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان، زيارة إلى إدارة خيالة شرطة القاهرة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، حيث شارك طلبة إدارات "الوايلي، الزاوية، حدائق القبة، الشرابية" برعاية محمد عطية مدير المديرية تحت اشراف مديري عموم الإدارات المشاركة والشئون التنفيذية والعلاقات العامة والتربية الاجتماعية .

واستقبل ضباط حقوق الإنسان بقيادة اللواء محمد كلبوش مساعد مدير الأمن للأفراد الطلبة بالورود والأعلام وتضمنت الزيارة احتفالية لبعض العروض المتميزة التى أبهرت جميع الطلاب ومنها "عرض الكلاب والحراسة" والذى يستطيع التعرف على المتهمين أينما كانوا- عرض المهر والمجموعات وتداخل الخيول مع بعضهم البعض مع الموسيقى العسكرية مما شكل مناخا رائعاً من السعادة والبهجة على قلوبهم النقية .

كما تم عرض الكلة وظهور التناغم في محاولة استخدام الرمح لإصابة الهدف من على ظهر الحصان ثم امتطى الطلبة الخيل بمساعدة ضباط الشرطة الذين شاركوا لهم مراحل ركوب الخيل - كما استمتع الطلاب بركوب الخيل.