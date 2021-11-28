اليوم السابع
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ضبط 14 طن أرز ودقيق وعلف بحملة مجهول المصدر بحملة تموينية ببنها والخانكة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:43 م
ضبط 14 طن أرز ودقيق وعلف بحملة مجهول المصدر بحملة تموينية ببنها والخانكة أرز مجهول المصدر - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 شيكارة ارز، زنة الواحدة 25 كيلو جرام، بإجمالى وزن 2 طن أرز مجهول المصدر وبه تغير بالخواص الطبيعية، وكذلك ضبط 40 شيكارة علف بادزنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 2 طن علف مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن مواد غذائية، بدون ترخيص، بمنطقة كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة.

كما تم ضبط 200 شيكارة أرز خشالة زنة الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالى وزن 5 أطنان من الأرز مجهول المصدر وبدون بيانات، وكذلك ضبط 100 شيكارة دقيق زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى وزن 5 أطنان دقيق مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، بمنطقة بطا دائرة مركز شرطة بنها، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى العرض على النيابة لاتخاذ شؤونها.


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