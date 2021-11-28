اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط شخصين لترويجهما أجهزة تصنت وتسجيل مجهولة المصدر بالقاهرة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:39 ص
ضبط شخصين لترويجهما أجهزة تصنت وتسجيل مجهولة المصدر بالقاهرة متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، في القبض على شخصين حال قيامهما بالترويج لبيع أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت ، وحرر محضر بالواقعة.

 

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكترونى، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه "مندوبا مبيعات" مقيمان بالجيزة)، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) ، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف المتهم الثانى بإقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

حملة امنية

اخبار الحوادث

جريمة نصب

اخبار عاجلة

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة