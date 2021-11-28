"سيدات مصر المشرفات".. اختيار الدكتورة غادة عامر ضمن أهم 20 امرأة بالعالم.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، مع الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة بجامعة بنها للدراسات العليا والبحث العلمى، والتى تم اختيارها ضمن قائمة أهم 20 إمرأة فى العلوم تفوقا بالعالم، وأفضل 5 مهندسات فى أفريقيا ضمن كتاب "الصعود للقمة" الصادر من الاتحاد الدولى لجمعيات التعليم الهندسى ومجلس عمداء الهندسة العالمى بالولايات المتحدة، والتى جرى استعراض سيرتها الذاتية بمنهج الصف الرابع الابتدائى.

وأكدت الدكتورة غادة عامر، خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، إنها ولدت لأسرة مكونة من أب من النوبة بجنوب مصر وأم من مدينة طنطا بالغربية، وأخت، محبين للعلم وأن العلم أساس كل شىء، حيث وجهتها الأسرة لاستغلال كل طاقتها لتقديم أشياء مفيدة لها وللمجتمع، قائلة: "الوالدة لما كانت تقولى عاوزة تحافظى على شكلك ومكانك حافظى على علمك ودراستك وفكرك، والفلوس ملهاش قيمة والعلم أكثر قيمة".

وتابعت وكيل كلية الهندسة ببنها، أنها منذ الصغر تحب مجال الهندسة، وتحب وطنها وتتمنى تقديم شىء يفيده فى هذا المجال وبالفعل سعت لذلك، "على الرغم إنى اتربيت بره مصر لكن أنا مصرية 100%، ووالدى دائما كان يشاركنا فى لأنشطة السفارة المصرية والاحتفالات وانتصارات حرب الـ 6 من أكتوبر، وكان دائما يقولى أنتى مصرية كونى دائما فخورة بوطنك".

وأوضحت، أنها فور التحاقها بكلية الهندسة أجرت أول بحث لها وكان عن الطاقة بعنوان "أجهزة الوقاية والقطع"، مشيرة إلى أن تصنيفها ضمن أفضل 20 سيدة فى العالم تأثير أثقل العبء عليها بأن تعمل على رفع اسم مصر عاليا والتغيير للأفضل فى حياة الأشخاص، ودفعها للعمل أكثر لتكون أكثر نفعا للعالم، "أخدم الناس طواعية.. والله الفلوس وحب الناس هيجي لحد عندك".

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أحد التكريمات للدكتورة غادة عامر



أحد التكريمات



الدكتورة غادة عامر والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط



الدكتورة غادة ضمن أفضل 5 مهندسات أفريقيات



الدكتورة غادة ضمن أفضل 20 سيدة فى العالم



الدكتورة غادة عامر ومدير مكتب اليوم السابع بالقليوبية