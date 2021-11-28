اليوم السابع
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سفير بنما في القاهرة يشيد بالإنجازات والمشرعات العملاقة بمصر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:47 م
سفير بنما في القاهرة يشيد بالإنجازات والمشرعات العملاقة بمصر سفير بنما فى مصر
فاطمة شوقى

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أشاد إليخاندرو ميندوزا سفير دولة بنما بالقاهرة، بما شهدته مصر من إنجازات ومشروعات عملاقة في إطار تحقيق التنمية الشاملة، والتي كان لمحافظة بورسعيد نصيب كبير من هذه التنمية، التي جعلتها في مصاف المدن الأكثر تطورا.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، اليوم الأحد، مع سفير دولة بنما بالقاهرة، في إطار توطيد العلاقات.

وأعرب سفير دولة بنما، فى بيان ، عن بالغ تقديره وسعادته لحسن الاستقبال، وامتنانه لزيارة هذه المدينة التاريخية الجميلة،  لافتا إلى أن هناك علاقات طيبة تجمع بين بلاده ومصر، وأن دولته حريصة على تقوية روابط الصلة مع دولة مصر.

من جانبه، أعرب الغضبان، عن سعادته بزيارة سفير دولة بنما لمدينة بورسعيد، والتي تشهد فترة مليئة بالإنجازات والتنمية في تاريخها .. مؤكدا أن هذه الزيارة تدعم روابط الصلة بين مصر وبنما.

 


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اخبار مصر

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