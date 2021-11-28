اليوم السابع
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رفع 30 طن مخلفات صلبة خلال حملة نظافة في قرى المحلة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:48 م
رفع 30 طن مخلفات صلبة خلال حملة نظافة في قرى المحلة حملة نظافة بقرى المحلة
الغربية مصطفى عادل

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نفذ مجلس مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات القروية، حملات نظافة مكبرة بنطاق قرى المركز، أسفرت عن رفع أكثر من 30 طن مخلفات قمامة.

نفذت الوحدة المحلية ببشبيش حملة نظافة أمام المستشفى ومنطقة النجارين وشارع البوسطة، ونفذت أيضا الوحدة المحلية بقرية صفط تراب، حملة نظافة بقطاع صفط تراب ومزلقان سكة حديد شبرا ملكان ورفع إشغالات الطريق السريع ورفع تجمعات القمامة بجوار المدارس والسنترال ومحطة المياه كما قامت الوحدة المحلية بالبنوان بحملة نظافة على طريق 12 من البنوان فى اتجاه الطريق الدولى ورفع 30 طن مخلفات صلبة، وتم نقل المخلفات لمصنع تدوير القمامة.

من ناحيه اخرى تفقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية صباح اليوم الأحد، أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ومتابعة نسب المشروعات بشوارع حى ثان المحلة الكبرى، وذلك خلال جولة رافقه خلالها المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس الحى.
 
بدأت الجولة بتفقد منطقة المستعمرة "مشروع مدينة المحلة الجديدة"، ثم استكمل الجولة بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكرى لمتابعة رصف باقى الشارع، ثم استكمل الجولة بتفقد الطريق الواصل بين عزبة خضر بالطريق الدائرى استعدادا لرصف الشارع ضمن خطة التطوير، حيث أوصى بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الهندسية والفنية التى تجرى داخل نطاق الحى لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين فى ظل الجمهورية الجديدة.

محافظة الغربية

المحلة

مجلس مدينة المحلة

حملة نظافة بقرى المحلة

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