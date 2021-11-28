خطة شاملة لإنشاء طرق ومحاور ورفع كفاءة الشوارع والميادين بأسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الدولة خطة شاملة بمحافظة أسوان لإنشاء الطرق والمحاور ورفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا عليها، حيث تواصل الدولة جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكات الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، والأعمال الجارية تشمل تطوير وتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمراكز محافظة أسوان.

والأعمال الجارية لتطويروتجميل ورصف الشوارع الرئيسية والداخلية بمدينة أسوان شملت نهوأعمال رصف الوصلة الأخيرة من طريق السادات بمسافة 600 متر بتنفيذ من الجهاز المركزى للتعمير من إجمالى 3.5 كيلو متر بداية من المستشفى العسكرى وحتى مداخل ومخارج كوبرى خزان أسوان البديل ، وذلك بعد إنهاء مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحى بطريق السادات بطول 1.5 كيلو متر، بجانب إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 3.5 كيلو متر.

وسيبدأ العمل فى رصف 400 متر من أمام شارع عباس فريد وحتى المحكمة بالطبقة الرابطة ، ليتزامن ذلك مع إنهاء الأعمال المطلوبة بالجزيرة الوسطى.

كما يجري العمل الميدانى ليلا و نهاراً للإسراع بأعمال التطوير والتجميل والتشجير والرصف بعد نهو مشروعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية من خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى.

وجارى رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية منها رصف 1،5 كيلومتر بمنطقة الجوزيرة بعد الإنتهاء من ردم الحفر الناتج من تركيب كابلات وموصلات كهربائية ، كما تم رصف الطريق الدائرى النفق / كسر الحجر بطول 1،5 كيلومتر وبتكلفة إجمالية للطريقين 5،5 مليون جنيه ، بينما جارى إنشاء ساحة إنتظار للسيارات على مساحة 500 م2 فى الجزء الشمالى لطريق خان أسوان تواكباً مع مشروع رصف الطريق بطول ألف متر وبعرض 18 متر بإتجاهين وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه.

وفي بقية مراكز المحافظة يجري العمل أيضا على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

وتشهد محافظة أسوان أعمال كبري في رفع كفاءة البنية التحتية وتدشين ورفع كفاءة شبكة الطرق أخرها كوبري السيل بمدينة أسوان وتلبي هذه المشروعات الإحتياجات الجماهيرية الملحة ومنها خلق محاور قادرة على تسهيل الحركة المرورية والحد من الحوادث وذلك للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وبدء تنفيذ مشروع كوبرى السيل العلوى للسيارات بتكلفة 139 مليون جنيه، كذلك تم طرح وإسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة طرق وادى النقرة ووادى خريت ووادى الصعايدة بتكلفة 350 مليون جنيه.

وتنتظم معدلات الأداء بمشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات بمزلقان السيل جنوب مدينة أسوان ، ومشروع إنشاء كوبرى السيل العلوى شهد حتى الآن تنفيذ 16 قاعدة وخازوق مع الحوائط الساندة للأساسات حيث تبلغ التكفلة المبدئية للمشروع 139 مليون جنيه ويصل طول الكوبرى إلى 560 متر وعرضه 19متر ، وبحمولة تصميمية تصل إلى 120 طن، بينما تبلغ إجمالى أطوال طرق الخدمة للكوبرى ألفين متر وبعرض 7,5 متر، وجارى التنسيق مع الجهات المعنية من أجل إعداد المقايسات المطلوبة لتغيير مسارات خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى التى تقع فى اتجاه وموقع الأعمال الإنشائية وذلك لضمان الإنتهاء من كافة الأعمال وإفتتاح الكوبرى فى نهاية يونيو القادم.

كذلك إجراءات طرح وإسناد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى النقرة بطول 75 كيلومتر وبتكلفة 250 مليون جنيه، وأيضاً مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق وادى خريت بطول 15 كيلومترا وبتكلفة 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الغنيمية / وادى الصعايدة بطول 20 كيلومترا وبتكلفة 60 مليون جنيه، فضلا عن الأعمال الجارية في رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة حيث جارى العمل في المرحلة الأولى كلابشة / نصر النوبة.

وتم حتى الآن الإنتهاء من مسافة 10 كيلو متر بالطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة / بلانة من إجمالي 12 كيلومتر بتكلفة 136 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 83 % شملت تركيب 3300 خازوق بعمق 16 متر وبقطر 60 سم ، بجانب الحوائط الساندة لحماية الطريق من الانهيارات الجانبية للترعة الرئيسي، ويعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية بلانة / كلابشة بطول ٣٨ كيلومتر وبتكلفة ٢٦٠ مليون جنيه ويضم حارتين بعرض ٧.٥ متر.

وتشهد محافظة أسوان أكبر عملية رصف للطرق الداخلية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة والتى تشهد أكبر عملية تطوير وتنمية باعتمادات مالية ضخمة ضمن المشروعات القومية فى كافة محاور التنمية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة.

فمحافظة أسوان استكملت جهودها لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية بمدينة أسوان، وشملت أعمال التطوير والإحلال رصف الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية ومتخلالات الاحياء السكنية.

وتنفذ خطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية 2020 / 2021 بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة بأطوال 35.5 كيلومتر تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية.

وتم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى بالإسراع فى تنفيذ الأعمال التى تشهدها مدينة أسوان لأول مرة منذ سنوات عديدة للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول، و خطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق شملت طرق وشوارع بأطوال 35.5 كيلومتر وبتكلفة 68 مليون جنيه.

أعمال رصف الشوارع والطرق



رصف الشوارع والطرق



أعمال رصف الشوارع والطرق



رصف الشوارع والطرق



رصف الشوارع



رصف الطرق



أعمال رصف الشوارع والطرق



أعمال رصف الشوارع والطرق



أعمال رصف الشوارع والطرق



أعمال رصف الشوارع والطرق