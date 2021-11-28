حياة كريمة.. فحص 397 رأس ماشية و 3650 طائر فى قافلة بيطرية بزفتى الغربية

الغربية محمد طارق

نفذت محافظة الغربية القافلة البيطرية المجانية بقرية كفر العرب التابعة لمركز ومدينه زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى بالغربية، جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى أن خلال القافلة تم الكشف بالمجان والفحص التناسلى لـ 397 حيوان من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لهم، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار، إلى جانب توعية وإرشاد المربين ، كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وفى السياق ذاته تمت أعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية وسحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه، كما تم فحص 3650 من الطيور وإعطائهم العلاج المناسب.

وأكد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف تنفيذ القوافل البيطرية المجانية لما له من أهمية فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، ذلك بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.