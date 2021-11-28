اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جونز هوبكنز: إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز حاجز الـ 261 مليون حالة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:50 ص
جونز هوبكنز: إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز حاجز الـ 261 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 261 مليونا و87 ألفا و872 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و195 ألفا و232 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.

 


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