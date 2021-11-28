جونز هوبكنز: إصابات "كورونا" حول العالم تتجاوز حاجز الـ 261 مليون حالة

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و195 ألفا و232 حالة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.2 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.