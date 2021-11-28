اليوم السابع
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جهاز شؤون البيئة: نمثل الجانب الفني للوزارة وهدفنا ضبط المنظومة في مصر

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:49 م
جهاز شؤون البيئة: نمثل الجانب الفني للوزارة وهدفنا ضبط المنظومة في مصر وزيرة البيئة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور علي أبوسنة، المدير التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن الجهاز هو الذراع الفنية للوزارة، وبداية شغل البيئة في مصر كان من خلال جهاز شؤون البيئة ثم جاءت الوزارة، مشيرًا إلى أنه في كل دولة بالعالم تكون وزارة البيئة لها ذراع تنفيذي وفني والجهاز يمثل هذه المهمة.
 
وأضاف "أبوسنة" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، إن جهاز شؤون البيئة له أكثر من 16 فرعا على مستوى الجمهورية، وهناك قطاعات مثل قطاعات المحميات، ومجموعة من المعامل على مستوى الجمهورية للرصد وقطاع نوعية البيئة الذي يشمل نوعية المياه والهواء، بجانب قطاع للأزمات والكوارث وهو يهتم برصد التلوث خاصة الزيوت والحوادث، وهو أمر يعمل باستمرار لرصد أي حادث والتعامل معه والتنسيق مع الجهات المختلفة.
وتابع، أن جهاز شؤون البيئة يضم صندوق حماية البيئة، الذي يتجمع فيه الغرامات وغير ذلك ويتم صرفها بعد ذلك على المشروعات وغيره، مؤكدًا أن الجهاز يقدم الدعم الفني لأنشطة البيئة في مصر، لحماية البيئة بصفة عامة والتفتيش على المصانع والالتزام البيئي للقطاع الخاص بالصناعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ونرصد المخالفات ونطالبهم بعملية التصحيح، قائلًا: "دورنا فني مهم جدًا لضبط منظومة الإدارة البيئة في مصر بصفة عامة".
 

البيئه

الجانب الفنى

المشروعات

حمايه البيئه

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