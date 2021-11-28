جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان للاحتفال باليوم العالمى للأشخاص من ذوى الإعاقة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فاعليات إفتتاح مهرجان " حياة جديدة بروح جديدة" للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة والذى تنظمه جامعة الإسكندرية ممثلة في مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين في الفترة من 27 نوفمبر وحتي 1 ديسمبر 2021 وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار أبو النجا خلال الاحتفالية أن موضوع الاحتفالية يمثل جانب هام جدا في مجتمعنا والعالم اجمع لذا تحركت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وقامت بإبرام اتفاقية دولية شاملة و متكاملة من 50 مادة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ولتشجيعهم علي المشاركة في كافة المجالات المدنية والثقافية و الاجتماعية و السياسية علي أساس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع ،لذا قامت جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة ، لتقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة علي الاندماج في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات التعليمية بأحدث الطرق التكنولوجية لتأهيل هؤلاء الطلاب للتعامل مع المجتمع الخارجي وسوق العمل.

وقامت الدكتورة ندي ثابت عضو مجلس النواب بتقديم عرض كامل لبرنامج المهرجان وأهم الأنشطة والعروض التي يتناولها وتاريخ جمعية قرية الأمل للتأهيل الاجتماعى للمعاقين.