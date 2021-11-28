"توسيع الصمام الميترالى عن طريق القسطرة".. ورشة عمل بمستشفى جامعة حلوان

نظم قسم القلب والأوعية الدموية ورشة عمل لتوسيع الصمام الميترالى عن طريق القسطرة باستخدام البالون وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، وتنظيم الورشة تحت إشراف دكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب، دكتور ياسر صادق مدير وحدة قسطرة القلب، حيث تضمنت الورشة حالات توسيع ومحاضرات مميزة بقاعة محاضرات مستشفى بدر الجامعى .

وشارك بالورشة مجموعة من أساتذة القلب بجامعات مصر ومعهد القلب ومركز الدكتور مجدى يعقوب أصحاب الخبرات العالمية فى توسيع الصمامات بالقسطرة وأيضاً تصوير القلب بالموجات الصوتية رباعية الأبعاد.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان على أهمية اللقاءات العلمية التى تساهم فى مناقشة كل جديد يتوصل إليه العالم ومواكبة التطورات بما يثرى العملية التعليمية ويفيد المجتمع.

فيما أوضح الدكتور وليد السروجى، أن كلية الطب تحرص دائما على تنظيم ورش العمل للتى تساهم فى تبادل الخبرات حيث جاءت هذه الورشة استمرارا للخدمات المميزة التى تقدمها وحدة قسطرة القلب بمستشفى بدر الجامعي.

وأشار الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، إلى أن قسم القلب والاوعية الدموية وقسطرة القلب بمستشفى بدر يستخدمون أساليب جديدة يستعيض بها الأطباء عن جراحات القلب المفتوح .

كما أكد دكتور أحمد جعفر رئيس قسم القلب بأنه سيكون هناك ورش عمل أخرى خاصة بتغيير الصمام الأورطى عن طريق القسطرة وأيضاً حالات الانسداد التام بالشريان التاجى CTO وحالات توسيع عن الشرايين شدة التكلس عن طريق استخدام جهاز الروتابلاتور لتفتيت الكالسيوم.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور ياسر صادق مدير وحدة القسطرة بأنه بصدد تحديد مواعيد انطلاق هذه الورش المتقدمة والتى تعد نقلة فى فنون قسطرة القلب وتعبر عن الانطلاقة القوية لقسم القلب وقسطرة القلب بكلية طب حلوان.