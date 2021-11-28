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"تموين شمال سيناء" تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكه .. صورة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:33 م
"تموين شمال سيناء" تعلن الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكه .. صورة خضراوات - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء اليوم الأحد، الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفواكه بسوق الجملة بالعريش.

 

وأوضح البيان أن أسعار البطاطس من 6 إلى 8 جنيهات، والطماطم من 3 إلى 5 جنيهات، والباذنجان العروس من 3.5 إلى 4 جنيهات، والبصل الأحمر من 3.5 إلى 4 جنيهات، والباذنجان الرومى من4 إلى 5جنيهات، والفلفل الرومى من 4إلى 5 جنيهات.

 

وتضمنت قائمة الأسعار الرسمية سعر الكوسة من 7إلى 9 جنيهات، والخيار من 5إلى 6 جنيهات، والليمون بلدى من 7 إلى 10 جنيهات، والجزر من 4 إلى 5 جنيهات، والبسلة من 6 إلى 8 جنيهات ، والكرنب من 10 إلى 12 جنيه ، والبطاطا من 2 إلى 3 جنيهات.

 

كما تم إعلان أسعار الفواكه وتضمنت سعر التفاح 15 إلى 20 جنيها، والجوافة 7 إلى 10 جنيهات، والكلمنتينا من 4 إلى 5 جنيهات، والعنب من 8 إلى 10 جنيهات، والبرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.

 

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