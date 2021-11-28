اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الغربية تضبط عدسات لاصقة وسجائر مهربة خلال حملة مكبرة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 08:43 م
تموين الغربية تضبط عدسات لاصقة وسجائر مهربة خلال حملة مكبرة جانب من المضبوطات
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين من عدسات لاصقة مختلفة الأنواع ومحظور تداولها إلا بإشراف طبي، و سجائر مستورده مهربة ومحظور تداولها داخل البلاد كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لأحكام الرقابة التموينية على السلع المعروضة للبيع.

و تشكلت حملة من مفتشي الرقابة التجارية بالغربية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية عادل الكفافى مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية ضمت كلا من محمد فوزي و احمد فاروق و محمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة التموينية.

 

اسفرت الحملة عن ضبط 70 عبوة اسبراى معطر منتهى الصلاحية، 101 عدسات لاصقه مختلفة الأنواع ومحظور تداولها إلا بإشراف طبي، 888 علبة سجائر مستورده مهربة ومحظور تداولها داخل البلاد، تم التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة.


تموين الغربية

عدسات لاصقه

طنطا

سجائر مهربة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة