اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:59 م
أكرم القصاص
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تفريغ 1041 سياره وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:23 م
تفريغ 1041 سياره وتداول 28 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة  YOUNG SHIN  وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ  1041 سياره بالميناء . 
 
وأكد بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 
 
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات و متواجد على الأرصفة سفينتين حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة .

 


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