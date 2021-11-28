تفاصيل ولادة سيدة 4 توائم فى مستشفى خاص ببنى سويف .. لايف

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لرصد واقعة قيام سيدة بوضع أربع توائم داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وقال جابر خلف حسين، مدرس بكلية طب بنى سويف، إنه أجرى عملية ولادة لسيدة 4 توأم فى ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الأحد.

وقال الدكتور جابر إن الرضع الأربعة مكتملى النمو وبحالة صحية جيدة، كذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة التى انتابت جميع العاملين بالمستشفى الخاص وأسرة الأطفال.

وقال الدكتور جابر خلف حسين، إن العملية تمت بنجاح بعد متابعة الحمل، حيث تم الوضع فى أواخر الشهر الثامن وبالتحديد فى يوم 23 من الشهر الثامن، مشيرا إلى أن وزن الأطفال طبيعى ولا يحتاج حضانات.

وأكد الطبيب أن الولادة أجريت بنجاح وأن الأم كانت تعلم بأنها حامل فى أربعة تواءم منذ الشهور الأولى للولادة.

وشهد أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت 4 توائم مكتملى النمو، حيث تمت العملية بقيادة الدكتور جابر خلف حسين مدرس بكلية طب بنى سويف، وبحضور الدكتور مصطفى حسين مدرس التخدير بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد حسن أخصائى الأطفال بمستشفى الفشن، وطاقم تمريض برئاسة إيمان رضوان.

وقال الدكتور جابر خلف حسين، إن العملية تمت بنجاح بعد متابعة الحمل، حيث تم الوضع فى أواخر الشهر الثامن وبالتحديد فى يوم 23 من الشهر الثامن، مشيرا إلى أن وزن الأطفال طبيعى ولا يحتاج حضانات.

من جانبه كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية بمتابعة حالة الأم والأطفال الأربعة، كذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم.