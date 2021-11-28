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تعمل إيه لو تعرضت للنصب فى تخفيضات وهمية خلال Black Friday.. التفاصيل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 06:00 ص
تعمل إيه لو تعرضت للنصب فى تخفيضات وهمية خلال Black Friday.. التفاصيل عروض الـBlack Friday
كتب مدحت وهبة

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دعا جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التوجه بشكواهم للجهاز فى حالة وجود تخفيضات وهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588من أى تليفون أرضى، أوعن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook.
 
وينتظر الكثير عروض وتخفيضات Black Friday ولذلك أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة توعوية للمواطنين لتفادى تعرض المواطنين للنصب خلال عمليات الشراء تتضمن بأن يتأكد المستهلك من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ، والتأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية، كذلك  الحرص علي طلب فاتورة الشراء حتي في فترة "العروض" وأثناء استلام المنتج أيضاً بجانب التأكيد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات ومقارنة السعر بأكثر من منصة للمُفاضلة، مع ضرورة مراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها قبل إتمام عملية الشراء.
 
 
 

حماية المستهلك

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عروض Black Friday

نصائح حماية المستهلك فى Black Friday

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