تعمل إيه لو تعرضت للنصب فى تخفيضات وهمية خلال Black Friday.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

دعا جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى التوجه بشكواهم للجهاز فى حالة وجود تخفيضات وهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن 19588من أى تليفون أرضى، أوعن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook.