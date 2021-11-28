تطوير شوارع ومحاور حى السلام بالإسماعيلية بتكلفة 27 مليون جنيه.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال المهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وإعادة رصف عددًا من الشوارع والمحاور المرورية بمنطقة حى السلام بنطاق حى ثانِ وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2021 2022 والتى تشمل تطوير وتوسعة وإعادة رصف كل من شارع المستشفى بداية من تقاطع شارع السكة الحديد ووصولًا إلى شارع العشرينى، وفى إطار توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة وتوابعها ووفقًا لخطة وتوجهات الدولة بالنهضة الشاملة لكافة شبكات الطرق على مستوى الجمهورية وتيسيرا لحركة المرور.

أضاف، "الشيمى"، فى بيان لمحافظة الإسماعيلية، أن تطوير وتوسعة ورفع كفاءة شارع المنصورة بداية من شارع الغابة حتى شارع العشرينى وتوسعته من عرض 8 متر ليصبح بعرض 14مترًا ليكون بديل آخر لشارع الدقهلية نظرًا لضيق شارع المستشفى ولاستيعاب الكثافة المرورية وقت الذروة.

وأتابع "الشيمى" أنه فى نفس الوقت يجرى حاليا تطوير ورفع كفاءة شارع الغابة بالإضافة إلى تعديل مناسيب شارع الغابة عند تقاطعه مع شارع هدى شعراوى وتعديل منحدر شارع هدى شعراوى وتوسعة أماكن انتظار السيارات بنادى السلام حتى يتمكن سائقى المركبات من العبور من شارع الغابة إلى شارع هدى شعراوى بسلاسة ويسر.

وأشار "الشيمى، إلى أنه سوف يتم تطوير شارع الغابة بداية من تقاطع شارع الدقهلية بالإضافة إلى تطوير وإعادة رصف شارع البحرى من الثلاثينى وحتى بداية طريق بورسعيد ورصف عدد ثلاث شوارع بمنطقة الحكر غرب الثلاثينى، مضيفًا أن إجمالى الاعتمادات المالية للمشروع تتجاوز الـ27 مليون جنيهًا ومدة التنفيذ طبقًا للبرنامج الزمنى هى خمسة أشهر ومن المنتظر الانتهاء منه آخر شهر يناير المقبل.

تطوير شوارع ومحاور حى السلام

تطوير شوارع ومحاور حى السلام

شوارع حى السلام بالإسماعيلية

شوارع حى السلام بالإسماعيلية

شوارع حى السلام بالإسماعيلية

تطوير شوارع حى السلام بالإسماعيلية