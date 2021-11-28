تحذير أوروبي من تفاقم التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الأحد، من تفاقم التوتر على الحدود السودانية الإثيوبية. واعتبر رئيس المجلس الأوروبي، مقتل جنود سودانيين في هجوم شنته قوات إثيوبية على الحدود بين البلدين أمر مثير للقلق.

وكانت أعلنت القوات المسلحة السودانية، "استشهاد" عدد من منسوبيها خلال صد هجوم واعتداء للجيش والميليشيات الاثيوبية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان، "تعرضت قواتنا التي تعمل في تأمين الحصاد بالفشقة الصغري (شرق السودان) في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والمليشيات الإثيوبية استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضينا".

وأضافت: "تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه".