اليوم السابع
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بوركينا فاسو: وقوع إصابات خلال تظاهرات إندلعت ضد تزايد أعمال العنف بواجادوجو

الأحد، 28 نوفمبر 2021 10:43 ص
بوركينا فاسو: وقوع إصابات خلال تظاهرات إندلعت ضد تزايد أعمال العنف بواجادوجو قوات الأمن فى بوركينا فاسو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أصيب عدد من الأشخاص في عاصمة بوركينا فاسو "واجادوجو" جراء اشتباكات اندلعت أثناء تفريق مئات المتظاهرين الذين نددوا بتقاعس السلطة عن مواجهة موجة عنف شنها متشددون ضد المواطنين. 

وذكرت قناة " فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الأحد، أن طفل دون سن العاشرة أصيب بقنابل الغاز المسيل للدموع وسلمه المتظاهرون إلى وحدة لمكافحة الشغب، فيما أصيب صحفيان محليان من دون معرفة مدى خطورة إصاباتهما.

ومن جهته قال وزير الأمن مكسيم كونيه، إن هناك عددا من الجرحى في صفوف قوات الأمن، لكنه أوضح أنه لا تتوافر حتى الآن حصيلة كاملة للضحايا.

يذكر أن شرطة بوركينا فاسو، استخدمت الغاز المسيل للدموع لإحباط محاولات تنظيم مسيرة إلى ميدان بوسط العاصمة "واجادوجو".

كان مئات المتشددين، اقتحموا معسكرا لقوات الدرك شمالي البلاد في الـ 14 من شهر نوفمبر الجاري، ليسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 48 ضابطا بالشرطة العسكرية وأربعة مدنيين، ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد اندلاع احتجاجات متفرقة.

 


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