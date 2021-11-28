بوركينا فاسو: وقوع إصابات خلال تظاهرات إندلعت ضد تزايد أعمال العنف بواجادوجو

وذكرت قناة " فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الأحد، أن طفل دون سن العاشرة أصيب بقنابل الغاز المسيل للدموع وسلمه المتظاهرون إلى وحدة لمكافحة الشغب، فيما أصيب صحفيان محليان من دون معرفة مدى خطورة إصاباتهما.

ومن جهته قال وزير الأمن مكسيم كونيه، إن هناك عددا من الجرحى في صفوف قوات الأمن، لكنه أوضح أنه لا تتوافر حتى الآن حصيلة كاملة للضحايا.

يذكر أن شرطة بوركينا فاسو، استخدمت الغاز المسيل للدموع لإحباط محاولات تنظيم مسيرة إلى ميدان بوسط العاصمة "واجادوجو".

كان مئات المتشددين، اقتحموا معسكرا لقوات الدرك شمالي البلاد في الـ 14 من شهر نوفمبر الجاري، ليسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن 48 ضابطا بالشرطة العسكرية وأربعة مدنيين، ومنذ ذلك الحين شهدت البلاد اندلاع احتجاجات متفرقة.