برلمانيون: حفل افتتاح طريق الكباش حدث تاريخى أبهر العالم وفخر لكل مصرى

كتبت – نورا فخرى

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول، إشادة برلمانية بالحفل المبهر لافتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعتبره النواب نقلة كبيرة في الخريطة العالمية للسياحة، ويساهم في تشجيع تدفق السائحين لمصر.

وحرص النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، على توجيه الشكر للرئيس السيسي على ما وصفه بالحدث التاريخي يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح طريق الكباش بعد تطويره، قائلاً: "لقد أبهرنا العالم للمرة الثانية، وأصبحنا محترفين في إبهار العالم".

كما وجه شكر إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة وكل المشاركين فى تنظيم الحفل، مضيفاً: العالم كله تحدث عن الحدث ووسائل الإعلام العالمية أعتبرته الأول من نوعه، مستعرضاً خلال كلمته تناول وسائل الإعلام العالمية للحفل ".

وأشاد النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بالاحتفالية التي شهدتها محافظة الأقصر، مؤكدا أنها عودة للترويج السياحي الذي كنا ننتظره منذ زمن طويل، موجهاً الشكر لكل من ساهم في تنظيم الحدث العالمي"كما وجه البرلماني، الشكر لشعب الأقصر، الذي كان له دور هام وكبير في الحدث الذي وصفه بالمفخرة لمصر كلها.

جاء ذلك خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.