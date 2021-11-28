بدء حملات إزالة 65 مخزن مخالف بإجمالى في ضواحي بورسعيد.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بقيادة اللواء أحمد قاسم رئيس الحى حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي التابعة لها.
وترأس رئيس حى الضواحى ببورسعيد حملة مكبرة للبدء في إزالة 65 مخزن تعدى على أملاك الدولة بالمنطقة المحصورة بين الوحدة البيطرية والسلخانة القديمة الواقعة في نطاق الحي.
أكد رئيس الحى، أن الحملة تستهدف إزالة كافة هذه المخازن والتى تمثل تعدى على أملاك الدولة ، وأنه تم اليوم مواصلة إزالة 3 مخازن بالمنطقة الأولى.
وأشار رئيس الحى إلى أن الحملة جارى العمل بها وسوف تستمر خلال الفترة القادمة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك لإزالة كافة هذه التعديات واسترداد كافة الأراضي المملوكة للدولة.
ازالات حي الضواحي
ازالة احد المخازن
ازالة مخزن بضواحي بورسعيد
جانب من اعمال الإزالة
جانب من الإزالة بالضواحي
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