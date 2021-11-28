بدء حملات إزالة 65 مخزن مخالف بإجمالى في ضواحي بورسعيد.. صور

وترأس رئيس حى الضواحى ببورسعيد حملة مكبرة للبدء في إزالة 65 مخزن تعدى على أملاك الدولة بالمنطقة المحصورة بين الوحدة البيطرية والسلخانة القديمة الواقعة في نطاق الحي.

أكد رئيس الحى، أن الحملة تستهدف إزالة كافة هذه المخازن والتى تمثل تعدى على أملاك الدولة ، وأنه تم اليوم مواصلة إزالة 3 مخازن بالمنطقة الأولى.

وأشار رئيس الحى إلى أن الحملة جارى العمل بها وسوف تستمر خلال الفترة القادمة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك لإزالة كافة هذه التعديات واسترداد كافة الأراضي المملوكة للدولة.