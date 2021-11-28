اليوم السابع
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بايدن يتسوق بمتجر بدون كمامة فى ماسوشستس رغم الأوامر الإلزامية.. فيديو

الأحد، 28 نوفمبر 2021 09:02 ص
بايدن يتسوق بمتجر بدون كمامة فى ماسوشستس رغم الأوامر الإلزامية.. فيديو الرئيس الأمريكى جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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رصد مقطع فيديو نشرته شبكة "فوكس نيوز" الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتجول داخل أحد المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أن يضع الكمامة بشكل مناسب، على الرغم من أنه حث الأمريكيين مرارا على ارتدائها.

 

 ووفقا لتقرير فوكس نيوز، فقد شوهد بايدن فى متجر موراى تورى فى جزيرة نانتوكت، أمس السبت، حيث اعتاد أن يقضى إجازة عيد الشكر مع أسرته فى ولاية ماسوشستس، بينما كانت الكمامة الخاصة به موضوعة على رقبته، ولا تغطى فمه على الرغم من وجود لافتة واضحة خارج الباب توجه الزائرين بارتداء الكمامة.

ووفقا للمكتب الصحفى للبيت الأبيض، فإن بايدن خرج من المتجر فى تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء السبت بالتوقيت المحلى، بينما كانت كمامته للأسفل وكان يشرب ما يبدو انه اللبن المخفوق.  وأثناء خروجه من المتجر إلى الشارع متوجها إلى متجر آخر، تجاهل الرئيس سؤالا عن المزيد الذى يحتاجون لفعله لوقف متحور كورونا أوميكرون.

 

وكانت جزيرة نانتوكت التي يقضى بها بايدن عطلته قد أعادت فرض ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة فى وقت سابق هذا الشهر.

وسبق أن تعرض بايدن لعدة انتقادات من قبل لعدم إتباعه الأوامر المحلية الإلزامية الخاصة بارتداء الكمامة، بينما حث الأمريكيين على ارتداء كمامة، بما فى ذلك فى أحد مطاعم واشنطن العاصمة فى أكتوبر عندما شوهد يسير من المكان بدون كمامة.

 

 وفى نوفمبر، شوهد بايدن يتحدث مع أفراد من العامة بدون ارتداء كمامة قبل أن يضع واحدة من أجل التقاط الصور.


بايدن

الرئيس الامريكى

بايدن والكمامة

بايدن بالكمامة

بايدن بدون كمامة

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