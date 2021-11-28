انفجار عبوة ناسفة في رتل عسكري ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية

كتب أحمد جمعة

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان لها، اليوم الأحد، تعرض رتل عسكرى كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، لانفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية، ما أدى إلى أضرار بإحدى سيارات الرتل وحمولتها دون خسائر بشرية.

كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أكدت أمس السبت، أن موعد انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق ثابت وغير قابل للتمديد.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "موعد الانسحاب حدد سابقا وسيكون في 31 ديسمبر المقبل، وهو غير قابل للتمديد حسب الاتفاق بين الجانبين العراقي والأمريكي"، مشيرا إلى أن مهام القوات الأمريكية ستتحول بعد هذا التاريخ إلى الاستشارة والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية.