اليوم السابع: مصر تواصل حصد ثمار الإصلاح الاقتصادى

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: مصر تواصل حصد ثمار الإصلاح الاقتصادى.

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