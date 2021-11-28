القبض على المتهمين بحرق سيارة انتقاما من مالكها في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة، لاتهامهم بإشعال النار بسيارة ملاكي، انتقاما من مالكها بسبب خلافات بينه وبين المتهمة، بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه بتعرض سيارته الملاكي للحرق، بمدينة 6 أكتوبر، ووجود شبهة جنائية في نشوب الحريق بها.

بإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين مالك السيارة، وبين ربة منزل، وأنها وشخصين آخرين، وراء ارتكاب الواقعة، بدافع الانتقام. تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.