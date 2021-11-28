اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:26 م
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العربية: إصابة شرطي بطعنة سكين فى باريس واعتقال المنفذ

الأحد، 28 نوفمبر 2021 11:21 م
العربية: إصابة شرطي بطعنة سكين فى باريس واعتقال المنفذ الشرطه الفرنسيه
كتب أحمد عرفة

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بإصابة شرطى بطعنة بسكين فى باريس واعتقال المنفذ.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 3 أشخاص على خلفية الهجوم بسكين الذى وقع على رجال شرطة فى مدينة كان.

وأشار موقع صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أن ثلاثة أشخاص من أقارب منفذ الهجوم بالسكين على طاقم من الشرطة أمام مركز شرطة كان.

وقال مصدر فى الشرطة: "هؤلاء أقاربه، أحدهم عمل لديه وآخر يسكن معه"، مضيفا أن المهاجم كان يملك محلا صغيرا، وقال مصدر الشرطة هذا: نحاول فهم دوافع الجانى".


فرنسا

باريس

الشرطه الفرنسيه

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