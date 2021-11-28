الصومال يواصل انتخابات مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في المدن الكبري

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تواصل دولة الصومال اليوم، الأحد، عملية انتخابات نواب مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي في عدد من المدن الكبري بالولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية، بحسب وكالة الأنباء الصومالية سونا.

أعيد انتخاب النائب آدم محمد نور مدوبي، كعضو جديد بمجلس الشعب الفيدرالي بأغلبية كبيرة في الدائرة الانتخابية التي جرت في مدينة ” بيدوا” المقر المؤقت لولاية جنوب الغرب.

وحصل آدم محمد نور في عملية الانتخابات التي جرت ،اليوم الأحد،على 63 صوتاً مقابل 11 صوتاً لمنافسه حسن علي محمد.

وكانت وانطلقت الانتخابات مطلع نوفمبر الجاري في مقديشو بانتخاب مقاعد من الأقاليم الشمالية، 8 مقاعد حتى الآن، تلتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب الصومال 5 و3 على الترتيب، ويصل مجموع المقاعد المنتخبة حتى الآن إلى 16 عضوا من أصل 275 يتكون منهم المجلس.

لكن انتخابات المقاعد الـ16 طالتها احتجاجات سياسية من جانب مرشحي الرئاسة وعشائرية تؤكد عدم النزاهة.

والسبت، أعلنت لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة تعليق إجراء التصويت في مقعد رئيس البرلمان الأسبق الذي أوصل احتجاجه إلى اللجنة لكن لجنة الانتخابات المحلية بولاية جنوب غرب أعلنت أنها ستمضي قدما وستجري الاقتراع، اليوم الأحد، ولن تأخذ أوامر من لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة.

واجتمع رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، السبت، مع لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة ولجنة جل الخلافات، وطالبهما بحماية استقلال لجان الانتخابات من الأطراف السياسية.