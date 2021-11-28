الصحة الإيرانية: أكثر من 3 آلاف إصابة و80 وفاة جديدة بكورونا في يوم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 3 آلاف و781 إصابة و80 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن، بلغ نحو 105 ملايين جرعة بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقالت وزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 108 آلاف و 882 إصابة مؤكدة. وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم ادخال 649 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3347 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و863 الفا و248 شخصا من المصابين بفيروس كورونا حتى الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 80 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 129 الفا و629 حالة وفاة.