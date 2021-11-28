اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 04:58 م
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السيطرة على تسريب بخط غاز رئيسى في الخصوص دون خسائر بالأرواح

الأحد، 28 نوفمبر 2021 03:48 م
السيطرة على تسريب بخط غاز رئيسى في الخصوص دون خسائر بالأرواح خلال السيطرة على أعمال التسريب
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع شركة الغاز، من السيطرة على تسريب غاز نتيجة كسر بأحد الخطوط الرئيسية بمحطة الشجرة في مدينة الخصوص، دون حدوث ثمة إصابات أو أية خسائر مادية أو معنوية، أو تأثير على الخدمة، حيث حدث الكسر خلال الأعمال بالطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية، ومديرية الأمن، بلاغا بحدوث تسريب للغاز بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص، نتيجة كسر بالخط الرئيسي خلال أعمال الطريق الدائرى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمنى، وتمت السيطرة على التسريب، وقام رجال الشركة بأعمال الإصلاح بالخط، وإعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد، وذلك دون حدوث ثمة إصابات بالأرواح أو خسائر مادية أو معنوية.

خلال السيطرة على التسريب للغاز

خلال السيطرة على التسريب للغاز

 

قبل السيطرة على التسريب
قبل السيطرة على التسريب

 


اخبار القليوبية

الخصوص

محطة الشجرة

خط غاز بالخصوص

تسريب بخط غاز

مديرية امن القليوبية

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