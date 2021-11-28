الحكومة النمساوية تبحث غدا فتح البلاد للملقحين فى 12 ديسمبر المقبل

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تعقد الحكومة النمساوية غدا الاثنين اجتماعا برئاسة المستشار الفيدرالي الكسندر شالينبرج، لبحث خطة فتح البلاد للمن حصلوا على اللقاح ، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق التي من المقرر أن تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.



وقال شالينبرج في تصريحات اليوم الأحد أنه سيتم التباحث مع الوزراء والخبراء وقيادات المستشفيات حول تطورات الوضع الوبائي فى البلاد ومدى الحاجة إلى الاستمرار في خطة الإغلاق المشدد.



من جانبه، قال هارالد ماهرير رئيس الغرفة الفيدرالية النمساوية أنه من الضروري سرعة إنهاء الإغلاق في البلاد وعدم إفساد فرحة عيد الميلاد على المواطنين.



من ناحية أخرى .. ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة تدرس فكرة فتح البلاد لمدة 12 يوما فقط للتسوق في فترة ما قبل عيد الميلاد، على أن يكون التسوق قاصرا على متلقى لقاحات كورونا ، إضافة إلى السماح بارتياد المطاعم ومحال مصففي الشعر للملقحين فقط، بينما تظل أماكن الترفيه مغلقة إلى يناير المقبل.



في سياق متصل ... سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد 10 آلاف و478 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ، وذلك في تراجع طفيف عن مستوى الإصابات اليومية المسجلة في الأيام الماضية