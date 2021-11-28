اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ سوهاج باعتماد المخطط التفصيلى لـ"دار السلام"

الأحد، 28 نوفمبر 2021 01:29 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ سوهاج باعتماد المخطط التفصيلى لـ"دار السلام" اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
كتبت مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 266 الصادر فى 27 نوفمبر سنة 2021، قرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة دار السلام.

 

وجاء نص قرار محافظ سوهاج رقم 859 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية، وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بشأن كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/ 2039) بتاريخ 14 أكتوبر لسنة 2021 بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة دار السلام على أن تستكمل الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

 

وتضمن القرار فى مادته الأولى، أن يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة دار السلام على أن ينشر فى الوقائع المصرية وتتولى إدارة التخطيط العمرانى اتخاذ الإجراءات اللازمة للنشر وإيداع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتنمية العمرانية طبقا لما جاء بالمادة (16) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

 

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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

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