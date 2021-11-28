الثلوج والأمطار تهدد 31 مقاطعة إسبانية

فاطمة شوقى

تواجه 31 مقاطعة ، بالإضافة إلى مدينة مليلية المستقلة ، اليوم الأحد ، مخاطر شديدة من تحذير أحمر ، ومخاطر كبيرة من (تحذير برتقالي) ومخاطر (تحذير أصفر) بسبب الثلوج والأمطار والرياح والأمواج القوية وذوبان الجليد ودرجات الحرارة ، كما حذرت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET) من أنها تتوقع أن تزيد العاصفة التي تؤثر على البلد بأكمله تقريبًا.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه على وجه التحديد ، سيتم إصدار التحذير باللون الأحمر من تساقط الثلوج في كانتابريا وألافا ونافارا ، حيث سيتراكم ما يصل إلى 25 سم من الثلج طوال اليوم من 600-800 متر، وبدرجة أقل ، سيؤثر الثلج على ويسكا وسرقسطة بمستوى برتقالي يصل سمكه إلى 20 سم في 24 ساعة من 1000 متر ؛ إلى إمارة أستورياس حيث تساقطت الثلوج 25 سم فوق 700 متر ؛ إلى لاريوخا عن طريق تراكمات يبلغ ارتفاعها 30 سم فوق 500 متر وقد تصل ، خلال فترة ما بعد الظهر ، إلى 1000 متر.

وبالمثل ، ستكون ليريدا فى تحذير برتقالي للثلج بسبب تراكم 20 سم ، كما هو الحال في بورجوس وليون وبالنسيا وسوريا ، حيث سيتراكم ما يصل إلى 37 سم من الثلج. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من أنه في النشرة الصفراء .

بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لدى مليلية وأليكانتي وكاستيلون أيضًا تحذير أصفر للأمواج بسبب الرياح الغربية والشمالية الغربية بقوة سبعة، وبهذا المعنى ، ستكون أستورياس أيضًا في حالة إنذار أصفر بسبب الأمواج القوية ، بسبب الرياح الشمالية الغربية بقوة سبع التي ستسبب أمواجًا يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار.

وسيكون الوضع مماثلا في مايوركا ومينوركا وإيبيزا وفورمينتيرا ، مع رياح من الغرب والشمال الغربي بقوة سبعة ستسبب أمواجا بارتفاع ثلاثة أمتار. أيضًا ، سيكون لدى كانتابريا ولاكورونيا ولوغو وبونتيفيدرا ومورسيا وجويبوزكوا وفيزكايا تحذير أصفر بسبب الأمواج القوية بسبب الرياح الشمالية الغربية بقوة سبعة.

وتكون الرياح قوية في غرناطة والميريا وهويسكا وبرشلونة وجيرونا ولييدا وتاراجونا وأليكانتي وكاستيلون وفالنسيا ، والتي ستكون على تحذير أصفر اليوم الأحد بسبب هبات قوية قد تصل إلى 80 كم / ساعة.

من ناحية أخرى ، في جزر البليار سيكون ما بين 800-900 متر لكنه سينخفض ​​في نهاية اليوم إلى 500-700 متر. ستنخفض درجات الحرارة خلال النهار في جبال البرانس وجزر البليار والجنوب الشرقي ، بينما تنخفض درجات الحرارة أثناء الليل في جزر البليار وتزداد في جزر الكناري. وفي يوم الأحد أيضًا ، سيكون هناك صقيع معمم في كثير من المناطق الداخلية لشبه الجزيرة ، وأكثر كثافة في الجبال ، خاصة في جبال البرانس ، حيث قد تكون قوية.