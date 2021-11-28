البيئة: تفتيش على 310 شركات فى 3 مدن جديدة لإحكام الرقابة على الصرف الصناعى

كتبت ــ منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من التفتيش النوعي علي المنشآت الصناعية على 310 منشآت، بمحافظات الجيزة والشرقية والاسكندرية والفيوم، كمرحلة أولى بالمناطق الصناعية القائمة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بمتابعة الموقف البيئي لمحطات معالجة مياه الصرف التي تستقبل صرف صناعي وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة البيئة لخفض احمال التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية.

واوضحت وزيرة البيئة ورئيس اللجنة، أنه تم المرور والتفتيش، لتحديد الموقف البيئى ومدي مطابقة المخلفات الصناعية، السائلة للاشتراطات والمعايير البيئية علي 134 منشأة بنطاق المنطقة الصناعية بالسادس من اكتوبر بمحافظة الجيزة، كذلك 100 منشأة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية و47 منشأة بنطاق برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 29 منشأة بالمنطقة الصناعية بكون اوشيم بمحافظة الفيوم .

وشددت رئيس اللجنة على استكمال أعمال اللجنة بالتفتيش علي المنشآت التي لها صرف صناعي بعدد من المناطق الصناعية كمرحلة ثانية، ومتابعة الموقف البيئي ومدي الالتزام بكود التشغيل والصيانة وكذلك التحديات التي تواجه محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تستقبل مياه صرف صناعي علي مستوي الجمهورية وعددها 47 محطة، وكذلك مقترحات التطوير ورفع الكفاءة والاجراءات التصحيحية التي تتضمن تحديد مدى الاحتياج الي استثمارات وجاري الانتهاء منها ومتابعتها.

وأشادت د. ياسمين فؤاد بمستوي التنسيق و التعاون المثمر بين الوزارات والجهات المعنية لتحقيق اهداف اللجنة خاصة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي و الادارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة وهيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

جدير بالذكر، أن اللجنة تختص بالمرور علي محطات المعالجة بالمدن والمناطق الصناعية والمحافظات والتي تستقبل صرف صناعي وكذلك المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية والتشديد علي الرقابة البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي علي مستوي الجمهورية.