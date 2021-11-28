البابا تواضروس يرسم كهنة بأمريكا وأفريقيا فى دير الأنبا بيشوى.. تعرف عليهم

كتب ـ محمد الأحمدى

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، صلوات القداس الإلهى لرسامة عدد من الكهنة الجدد لخدمة الأقباط فى القاهرة والإسكندرية، وعدد من بلدان المهجر فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ورسم قداسته عددا من الكهنة بالولايات المتحدة وأفريقيا وهم كالآتى:

الولايات المتحدة الأمريكية

القس مينا كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، لاس فيجاس، ولاية نيفادا.

القس مارك كاهنًا لكنيسة رؤساء الملائكة، سياتل.

الشماس يوحنا إسحق كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديسين الأنبا شنودة والأنبا توماس، هاميلتون، نيوجيرسة باسم القس جون.

أفريقيا

كما سيم الشماس أنطون ممدوح كاهنًا عامًا للخدمة في إفريقيا باسم القس أنطوان.

والشماس أرساني رضا كاهنًا عامًا للخدمة في إفريقيا باسم القس ديفيد.

وشارك فى صلوات السيامة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة:

الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة

الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة

الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا

الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية

الأنبا أبانوب الأسقف العام لكنائس قطاع المقطم

الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر

الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه

الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية

الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية

الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية

الأنبا أجابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون

الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا

الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل

الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

وشارك القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.