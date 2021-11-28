استكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى تقنين الأراضى بمطروح

مطروح - فريق محافظات

قررت محافظة مطروح، استكمال تلقى طلبات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم (سواء تقدم بطلب تصالح أو لم يتقدم دون التقييد بالمساحة أو عدد الطلبات)، وذلك حتى يمكن حصر جميع الطلبات لتقنين أوضاع الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك اعتبارا من 28 / 11 / 2021 إلى 14/ 12 /2021 بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمجالس المدن .

جاء ذلك حرصًا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناءً على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمان للمواطنين، ومن خلال قرارات محافظ مطروح بشأن حصر الأراضى (مبانى – زراعية) الموجود عليها تواجد فعلى والتى تنطبق عليها شروط التقنين مع وجود ضرورة اجتماعية واقتصادية

والمستندات المطلوبة من المواطن

1- مستندات الحيازة لواضع اليد (صورة عقد البيع)

2- صورة الرقم القومى

3- كشف بإحداثيات الموقع (موقع من صاحب الطلب)

4- إيصال مرفق (كهرباء – مياه – غاز) إن وجد