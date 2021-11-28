"إيدي خفيفة".. اعترافات لص الأموال والفيزا كارت في مدينة نصر

كتب عبد الله محمود

اعترف لص في مدينة نصر بسرقة المواطنين، عن طريق مغافلتهم وسرقة أموالهم والفيزا كارت الخاصة بهم، مؤكدًا أنه ينجح في تنفيذ جرائمه بسبب "خفة يده"، إلا أن الشرطة ضبطته.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص بمدينة نصر، لقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب "المغافلة" وحرر محضر بالواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام "أحد الأشخاص" بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبداخلها (مبلغ مالى - وبعض الأوراق الخاصه به) ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب"المغافلة "، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، وإرتكابه عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط (الحقائب المستولى عليها وبعض الأوراق - فيزا كارت - جزء من الملابس الرياضية المستولى عليها) بمسكنه، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.