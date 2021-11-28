اليوم السابع
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الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:33 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تحتاج إلى 35 ألف عامل صحى لرعاية المسنين والمرضى وكبار السن

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 ص
ألمانيا تحتاج إلى 35 ألف عامل صحى لرعاية المسنين والمرضى وكبار السن تقديم الرعاية الصحية _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، أن ألمانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 35 ألف عامل صحى لرعاية المرضى وكبار السن.

 

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من مركز الكفاءة لتأمين الموظفين المهرة التابع للمعهد الألمانى للأبحاث الاقتصادية، أن هذا النقص ظهر بين الموظفين على الرغم من زيادة بنسبة 40% فى الوظائف الشاغرة فى هذا المجال منذ عام 2011.

 

ويلاحظ أن الحجم الحقيقى لنقص الموظفين قد يكون أكبر من 35 ألفا؛ حيث إن تقدير المعهد لا يعكس سوى الحد الأدنى.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يعزون النقص فى العاملين الصحيين الطبيين إلى تدنى الأجور.. بينما ذكرت الباحثة فى المعهد سوزان سيدا، أنه لا يوجد مجال خبرة آخر به عجز كبير فى الموظفين مثل قطاع الصحة فى البلاد.

 

 


ألمانيا

أخبار ألمانيا

35 ألف عامل صحى

رعاية المسنين والمرضى

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