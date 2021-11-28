أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البسلة 9.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها
- البسلة 9.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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