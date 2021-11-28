اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات - أرشيفية
‎كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
‎‏- ‎البسلة 9.5 جنيه.
‎-البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه.
‎- الجوافة 9 جنيهات.
‎- بلح بارحى 34 جنيها
‎- البسلة 9.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏- ‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
‎‏‎
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة